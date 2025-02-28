В мэрии Волгограда пообещали не оставлять отдаленные территории без автобусов

Власти Волгограда намерены разработать долгосрочные решения по сохранению надлежащего транспортного обслуживания отдаленных территорий Тракторозаводского района после того, как коммерческий перевозчик отказался от своих обязательств и прекратил работу на маршруте №68. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, с завтрашнего дня, 1 марта, на усеченный маршрут «Поселок Водстрой – поселок Нижний Тракторный» временно выйдут автобусы большого класса МУП «Метроэлектротранс».

В администрации города пояснили, что автобусы будут работать с получасовым интервалом в часы пик по маршруту «Пос. Водстрой – пос. Нижний Тракторный» с заходом к проходным алюминиевого завода. В первые рейсы автобусы отправятся с обеих конечных в 5.30 утра, время последних рейсов – 23.00 с Нижнего Тракторного и 23.30 – с поселка Водстрой.

Кроме того, по информации департамента городского хозяйства, с марта этого года на областной межмуниципальный маршрут №105 «Пос. Орловка – Школа №3», следующий через поселок Водстрой, будут также выведены автобусы большого класса.

Также поселок Водстрой продолжит обслуживать вспомогательный маршрут №13, а алюминиевый завод - маршрут №43.

Напомним, ранее маршрут №68 соединял поселок Водстрой и поселок ГЭС, его обслуживали автобусы ПАЗ. Однако несколько месяцев назад их заменили на микроавтобусы, в связи с чем пассажиры стали жаловаться на тесноту и переполненность в салонах. А на днях волгоградцев огорошили новостью о том, что маршрут №68 больше не будет заезжать в поселок ГЭС, что вызвало возмущение горожан.

При этом аукцион на осуществление пассажирских перевозок по маршруту №68 с начальной стоимостью контракта в 9,7 миллиона рублей провалился из-за отсутствия заявок.

Фото V102.RU (архив)