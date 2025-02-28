Общество

В мэрии Волгограда пообещали не оставлять отдаленные территории без автобусов

Общество 28.02.2025 16:15
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28.02.2025 16:15


Власти Волгограда намерены разработать долгосрочные решения по сохранению надлежащего транспортного обслуживания отдаленных территорий Тракторозаводского района после того, как коммерческий перевозчик отказался от своих обязательств и прекратил работу на маршруте №68. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, с завтрашнего дня, 1 марта, на усеченный маршрут «Поселок Водстрой – поселок Нижний Тракторный» временно выйдут автобусы большого класса МУП «Метроэлектротранс». 

В администрации города пояснили, что автобусы будут работать с получасовым интервалом в часы пик  по маршруту «Пос. Водстрой – пос. Нижний Тракторный» с заходом к проходным алюминиевого завода. В первые рейсы автобусы отправятся с обеих конечных в 5.30 утра, время последних рейсов – 23.00 с Нижнего Тракторного и 23.30 – с поселка Водстрой. 

Кроме того, по информации департамента городского хозяйства, с марта этого года на областной межмуниципальный маршрут №105 «Пос. Орловка – Школа №3», следующий через поселок Водстрой, будут также выведены автобусы большого класса.

Также поселок Водстрой продолжит обслуживать вспомогательный маршрут №13, а алюминиевый завод  - маршрут №43.

Напомним, ранее маршрут №68 соединял поселок Водстрой и поселок ГЭС, его обслуживали автобусы ПАЗ. Однако несколько месяцев назад их заменили на микроавтобусы, в связи с чем пассажиры стали жаловаться на тесноту и переполненность в салонах. А на днях волгоградцев огорошили новостью о том, что маршрут №68 больше не будет заезжать в поселок ГЭС, что вызвало возмущение горожан. 

При этом аукцион на осуществление пассажирских перевозок по маршруту №68 с начальной стоимостью контракта в 9,7 миллиона рублей провалился из-за отсутствия заявок. 

Фото V102.RU (архив)

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