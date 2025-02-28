Общество

Камышанина заподозрили в убийстве собственной жены

Общество 28.02.2025 12:13
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28.02.2025 12:13


В Камышине Волгоградской области правоохранители расследуют убийство одной из местных жительниц. Как сообщает ИА «Высота 102», погибшая была обнаружена со вспоротым животом 24 февраля. В убийстве следователи заподозрили супруга.

- Расправу над потерпевшей он учинил в ходе внезапного бытового конфликта, возникшего в процессе распития спиртных напитков. В какой-то момент разъярённый мужчина схватил нож и нанес им смертельный удар по животу супруги, - сообщили журналистам в СУ СК России по региону.

Отметим, по ходатайству правоохранителей суд взял мужчину под стражу. В настоящее время следователи готовятся предъявить ему обвинения. Проводятся экспертизы и сбор других доказательств.

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