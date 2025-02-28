В Волгограде владелец маршрутки выплатит пенсионерке 20 тыс. рублей





В Советском районе Волгограда суд поддержал 70-летнюю женщину, пострадавшую во время поездки в общественном транспорте. Как сообщает ИА «Высота 102», пенсионерка травмировалась во время падения в маршрутке, при этом хозяин транспортного направления отказался добровольно компенсировать ущерб. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре.

- 27 февраля 2024 года пенсионерка находилась в маршрутном такси, которое двигалось со стороны ул. Чебышева в сторону ул. Казахской Советского района г. Волгограда. В результате резкого торможения водителем пассажирка упала, получив телесные повреждения легкой степени тяжести, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

После падения у волгоградки начались проблемы со здоровьем. Она вынуждена была обратиться в больницу, где ей выписали дорогостоящие препараты.

В интересах пенсионерки прокуратура подготовила исковое заявление с требованием к перевозчику компенсировать моральный вред. Суд поддержал надзорное ведомство, обязав перевозчика выплатить женщине 20 тыс. рублей. Решение может быть обжаловано.

Отметим, на указанном участке улиц работают маршрутки №46а и №50.