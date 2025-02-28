Telegram раскроет данные о пользователях





Мессенджер Telegram будет показывать детальную информацию о пользователях. Как сообщает V102.RU, нововведение появилось в бета-версии приложения на Android.

После старта нововведений пользователи смогут увидеть подробную информацию о своем собеседнике. В дополнительном окне появится информация о стране, выдавшей номер телефона, месяце и годе регистрации аккаунта, а также о количестве общих групп и о том, является ли аккаунт официальным.

В компании пока что не уточнили, будет ли данная информация доступна всем или только определенным пользователям.