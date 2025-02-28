Общество

Андрей Бочаров рассказал мировым судьям о господдержке и важности их работы

Общество 28.02.2025 13:32
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28.02.2025 13:32

28 февраля в Волгоградской области прошло совещание судов общей юрисдикции. Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии принял участие губернатор Андрей Бочаров. Руководитель напомнил собравшимся об особой ответственности мировых судей в защите прав граждан, а также рассказал о планах властей по поддержке судебной системы.

- Являясь неотъемлемой частью судебной системы России, судебные органы Волгоградской области добросовестно и профессионально справляются с возложенными на них функциями. Защищая фундаментальные права наших граждан, судьи Волгоградской области демонстрируют ответственность и высокий профессионализм, - подчеркнул в своём выступлении глава региона.

Для развития судебной системы в 2024 году начала действовать новая госпрограмма «Развитие мировой юстиции в Волгоградской области». Она позволит до 2030 года на территории региона построить и обновить 28 объектов. Работы в четырёх из них были завершены уже в прошлом году. В целом же по итогу реализации программы в регионе должны быть приведены в порядок и переоснащены все помещения судебных участков мировых судов. Кроме того, они будут дооснащены оборудованием, необходимым для цифровизации процессов.

В планах чиновников вдохнуть жизнь и в территории, прилегающие к судебным зданиям. Также власти обещают материально простимулировать судей и работников судебного аппарата.

- Опыт Волгоградской области по обеспечению деятельности мировой юстиции, прежде всего в вопросах подбора кадров и стабильности аппарата мировых судей, высоко оценен в ходе состоявшегося в мае-июне 2024 года в Ставрополе Первого форума органов, осуществляющих организационное обеспечение деятельности мировых судей, по итогам которого Волгоградская область включена в состав межведомственной рабочей группы Совета судей России по совершенствованию правового регулирования формирования и деятельности мировых судей, - приводит слова Андрея Бочарова пресс-служба администрации региона.

Отметим, в рамках совещания председатель Волгоградского областного суда Алексей Глухов представил доклад о работе судей в 2024 году и планах на текущий период.

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