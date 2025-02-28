В Волгограде ради Масленицы перекроют три улицы

Общество 28.02.2025 12:41
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28.02.2025 12:41
В воскресенье, 2 марта, с 8.00 до 18.00, на время подготовки и проведения в Центральном парке культуры и отдыха массового мероприятия пешеходными станут прилегающие к парку участки улиц Зайцева, Глазкова, Батальонной. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию города.
Автовладельцы могут оставить машины на парковочных площадках, прилегающих к ул. Маршала Крылова и к зданию № 59Т по пр. им. В.И.Ленина.
Напомним, в ЦПКиО в воскресенье пройдут проводы Масленицы.
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