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Увидеть, как устроено волгоградское метро: «ЭлектроТранспорт Плюс» приглашает молодые кадры

Главное 28.02.2025 10:42 Реклама
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28.02.2025 10:42 Реклама


Возможность трудоустройства по удобному графику предлагает молодежи волгоградский скоростной трамвай. Как стало известно ИА «Высота 102», благодаря ночным сменам 2/2 многие профессии волгоградской подземки освобождают день для учебы, допускают возможность подработки, а также открывают перед молодыми кадрами необычный мир подземных тоннелей.

С момента пуска в 1984 году и по сегодняшний день волгоградский скоростной трамвай – единственная трамвайная линия в России, подземная часть которой построена по нормам метрополитена.
В тоннелях, протянувшихся на 13,6 километров от улицы Бакинской до Ельшанки, расположен целый подземный город: трамвайные пути, пункты видеонаблюдения, охраны, подземные станции с посадочными платформами и эскалаторами, автономное защитное сооружение, служебные и технические помещения, системы вентиляции, водопровода и канализации. Попасть в эти «святая святых» волгоградской подземки разрешается только сотрудникам.

В волгоградскую подземку не водят экскурсии, как это стало трендом во многих крупных городах, где есть метро. Здесь организовано круглосуточное дежурство. В дежурной смене – диспетчеры, сантехники, электрики, уборщики, дежурные по эскалатору, сотрудники транспортной безопасности. В постоянном режиме идет откачка грунтовых вод, производится уборка станций и переходов, замена светильников, организована охрана станций и проверка пассажиров, работа эскалаторов.
Но основная масса работ производится ночью, когда движение трамваев остановлено. В ночную смену выходит ремонтная бригада, которая обслуживает и ремонтирует механизмы и оборудование, тоннели, трамвайные пути и станции.

Сотрудники волгоградской подземки живут по своему расписанию и в своем интересном мире, объединяющем 6 подземных станций, технические помещения, 4 пешеходных перехода, 70 насосов, вентиляционные системы. А еще более 200 км кабельных линий, свыше 20 км труб холодного, горячего водоснабжения и канализации, а также около 8 000 светильников. Всего здесь трудятся более 200 специалистов.

Для тех, кто мечтает попасть в мир подземных путей и работать без отрыва от учебы с достойной заработной платой, телефон отдела кадров АО «ЭлектроТранспорт Плюс»: 23-86-42.
Фото: пресс-служба АО «ЭлектроТранспорт Плюс»

Реклама. АО «ЭлектроТранспорт Плюс», ИНН 3443147336, erid: F7NfYUJCUneRGyyRxcWU

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