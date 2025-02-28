28 февраля Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту заболевания участников этапа хоккейного турнира «Золотая шайба», организованного в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102», председателя СК России заинтересовала информация о размещении детей в ненадлежащих условиях. Ранее об этом сообщал Telegram-канал «Острожное, новости».

- В СМИ и социальной сети сообщается о нарушении прав участников детского турнира по хоккею в городе Волжском Волгоградской области. Дети в возрасте от 9 до 15 лет на время проведения соревнований заселены в гостиницу, которая находится в непригодном состоянии. В здании 1989 года постройки не соблюдается температурный режим, а также отсутствует горячее водоснабжение. В результате у несовершеннолетних развились простудные заболевания, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии, - говорится в сообщении Следкома.

Отметим, Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль в центральном аппарате ведомства. В ближайшее время СУ СК России по Волгоградской области предстоит доложить в Москву о результатах проверки, а также мерах, предпринятых для привлечения виновных лиц к ответственности.

Фото: Следком