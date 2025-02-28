Общество

«Прелести жизни закончились?»: в хуторе под Волгоградом после аварии на теплотрассе пропала вода

Общество 28.02.2025 10:59
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28.02.2025 10:59


Жители хутора Логовский Калачевского района Волгоградской области, обрадовавшиеся появлению тепла в квартирах после последней аварии, столкнулись сегодня, 28 февраля, с отсутствием воды. Как невесело шутят хуторяне, видимо, «прелести жизни на этом закончились».

В администрации Логовского сельского поселения корреспонденту V102.RU подтвердили перебои с водой, пояснив, что в настоящее время на насосной станции ремонтируют автоматику. Здесь заверили, что уже в ближайшее время водоснабжение будет восстановлено. 


Напомним, 26 февраля в хуторе произошел очередной порыв на неутепленном и дряхлом теплопроводе, в результате чего жилые дома, школа с детским садом остались без тепла. Аварию устраняли целый день 27 февраля. Батареи в домах хуторян, наконец, потеплели. Но сегодня жителям пришлось столкнуться  с новой коммунальной проблемой. 

Между тем, аварии на теплопроводе в хуторе Логовский происходят регулярно. Из-за постоянных протечек старых неизолированных труб, расположенных над землей, около многоквартирных домов образовались провалы. 

В администрации Логовского сельского поселения поделились, что после окончания отопительного сезона будут искать новую обслуживающую организацию вместо ООО «Береславское коммунальное хозяйство» в том числе и из-за претензий жителей, которых коммунальщики даже не информируют об авариях и сроках их устранения. 

– Вчера, когда на место порыва приезжал прокурор, директор ООО даже не появился, – пожаловались представители местных властей. 

По словам чиновников, средств на капитальный ремонт трубопровода протяженностью более 1 километра в местном бюджете нет, однако эти затраты может взять на себя частная компания с помощью бюджетных кредитов. 

Фото читателей V102.RU 

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