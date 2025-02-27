«Там просто ужас»: в Волгограде из-за повреждения водовода затопило проезд Дорожников





Проезд Дорожников в Дзержинском районе Волгограда ушел под воду в результате ЧП на стройке. Как сообщает V102.RU, очевидцы делятся видео потопа в социальных сетях.

- Там просто ужас, - кратко, но емко комментируют произошедшее автомобилисты.

В ООО «Концессии водоснабжения» информагентству сообщили, что затопление дороги произошло по вине строителей.

- При проведении строительных работ сторонней организацией был поврежден водовод. В ближайшее время специалисты сторонней организации приступят к устранению технологического нарушения, - рассказали в Концессиях.

Отметим, что водители регулярно жалуются на подтопления проезда Дорожников, но воды в таком объеме на этом участке дороги еще не было. С учетом того, что в Волгограде установились крепкие морозы, водоем на проезде Дорожников может превратиться в большой каток.

Видео: Жесть Волгограда / t.me