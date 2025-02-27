Происшествия

«Там просто ужас»: в Волгограде из-за повреждения водовода затопило проезд Дорожников

Происшествия 27.02.2025 10:02
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27.02.2025 10:02




Проезд Дорожников в Дзержинском районе Волгограда ушел под воду в результате ЧП на стройке. Как сообщает V102.RU, очевидцы делятся видео потопа в социальных сетях.

- Там просто ужас, - кратко, но емко комментируют произошедшее автомобилисты.

В ООО «Концессии водоснабжения» информагентству сообщили, что затопление дороги произошло по вине строителей.

При проведении строительных работ сторонней организацией был поврежден водовод. В ближайшее время специалисты сторонней организации приступят к устранению технологического нарушения, - рассказали в Концессиях.

Отметим, что водители регулярно жалуются на подтопления проезда Дорожников, но воды в таком объеме на этом участке дороги еще не было. С учетом того, что в Волгограде установились крепкие морозы, водоем на проезде Дорожников может превратиться в большой каток.

Видео: Жесть Волгограда / t.me

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