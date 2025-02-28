В ЦПКиО Волгограда возведут амфитеатр с видом на музыкальные фонтаны





В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда планируется возведение амфитеатра с видом на музыкальные фонтаны. Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, в амфитеатре одновременно смогут расположиться до 3 тысяч зрителей.

Зону с фонтанами начнут возводить за аттракционом «Свадебная карусель». Новый объект также будет открывать вид на новое 120-метровое вантовое колесо обозрения с анимационной подсветкой.

По периметру площадки высадят крупномерные зеленые насаждения, которые будут создавать тень для зрителей.

Насладиться видом на парк и шоу фонтанов поможет смотровая площадка, установленная на возвышенности амфитеатра. В центральной части объекта планируется разместить фудкорт с панорамными окнами, откуда также откроется вид на парк.

Фото: ЦПКиО