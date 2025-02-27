Странный гул разбудил жителей Волжского 27 февраля

Также прозвучало предположение, что странная вибрация вызвана сбросом давления на азотно-кислородных установках.
Расследования 27.02.2025 07:50
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27.02.2025 07:50
Также прозвучало предположение, что странная вибрация вызвана сбросом давления на азотно-кислородных установках.
Странный гул не давал сегодня, 27 февраля, спать жителям Волжского Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», жители города активно обсуждали это в соцсетях.
- Непонятный звук… Меня разбудить невозможно, но из-за этого шума я вскочила, - поделилась одна из пользователей.
- Не знаю как уснуть теперь, - пожаловался другой.По словам волжан, гул вызвал вибрацию, которая ощущалась даже в квартирах с закрытыми окнами. Некоторые предположили, что над городом летали тяжелые самолеты. Кто-то выдвинул версию, что источником звука являются городские ТЭЦ.
Также прозвучало предположение, что странная вибрация вызвана сбросом давления на азотно-кислородных установках.
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