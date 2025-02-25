Происшествия

Автобус на пути в Ростов-на-Дону разбился на трассе в Волгоградской области

Происшествия 25.02.2025 11:08
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25.02.2025 11:08


В Волгоградской области в аварию попал рейсовый автобус, следующий в Ростов-на-Дону, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону. ДТП произошло накануне днем на 104 км автодороги «Волгоград - Каменск-Шахтинский – Луганск» в Калачевском районе. На трассе столкнулись автобус Higer и автомобиль Mitsubishi. Пострадали два человека.

- В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля Mitsubishi доставлены в медучреждение, - уточнили в Главке.

Смогли ли пассажиры добраться до Ростова-на-Дону на другом автобусе - неизвестно.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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