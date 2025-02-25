Общество

Народные забавы, концерты и мастер-классы: программа гуляний на Масленицу в Волгограде

Общество 25.02.2025 09:58
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25.02.2025 09:58


В Волгограде масленичные гуляния планируют растянуть без малого на неделю. Как сообщает ИА «Высота 102», городские власти опубликовали программу празднований с 26 февраля по 2 марта. В 2025 году в неё вошли традиционные народные забавы, концерты и мастер-классы во всех восьми районах региональной столицы.

Стартуют празднования в Ворошиловском районе. Здесь 26 февраля на площадке по адресу ул. КИМ, д.5 состоится интерактивная программа. Участникам обещают рассказать о традициях праздника и научить делать тематические поделки. Начало в 16:30.

Продолжится морфин мероприятий 1 марта. В 10:00 в «Радомском сквере», на территории парка «Сказка» и у дома №102 на ул. Дивногорской состоятся театрализованные праздничные программы праздничные для детей и взрослых.

2 марта в 12:30 центром масштабных празднований станет территория у ТЦ «Ворошиловский».

В Красноармейском районе 28 февраля в 10:30 состоится игровая программа на площадке по адресу ул. 50 лет Октября, д.17.

2 марта жителей района приглашают в молодёжный центр «Ровесник» на просмотр кинофильма, посвящённого масленице.

В Кировском районе 28 февраля в 17:00 зиму проводят на празднике у ДК «Патриот». Гостям мероприятия обещают интересную концертную и познавательную программы.

В Советском районе празднования начнутся с посёлка Горьковский. Здесь 1 марта в 13:00 состоятся массовые гуляния с концертом, угощениями и спортивными состязаниями.

В этот же день гуляния пройдут и в ДК Советского района. Здесь проводы зимы стартуют в 15:00.

В Тракторозаводском районе массовые гуляния стартуют 1 марта у местного ДК по адресу ул. им. Дзержинского, д.17. Для гостей будет работать ярмарка, а также состоится концертная программа и конкурсы. Кроме того, всех желающих обещают угостить блинами. Начало в 11:00.

В Краснооктябрьском районе центром празднеств станет парк им. Ю.А. Гагарина. Здесь 2 марта в 10:30 начнётся концертная программа, а также театрализированное представление.

В Центральном районе 2 марта проводы зимы пройдут на площадке «Комсомольского сада». В 12:00 все гости мероприятия смогут поучаствовать в мастер-классах, а также насладиться выступлением творческих коллективов.

В Дзержинском районе 2 марта в парке «Семейный» обещают организовать традиционные народные забавы, занятия по изготовлению поделок, а также мастер-классы по выпечке блинов. Начало в 12:00.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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