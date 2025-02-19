Четверых волгоградцев осудили за разбойное нападение в ночном клубе «Котон»





В Волгограде суд поставил точку в расследовании разбойного нападения на посетителей ночного клуба «Котон» в Центральном районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», четверо молодых людей приговорены к длительным срокам заключения.

- В марте 2024 года, находясь в ночном клубе, фигуранты подошли к двум отдыхавшим в нем мужчинам и потребовали у них денежные средства. При этом обвиняемые, заранее распределив между собой роли, представились сотрудниками полиции и начали избивать потерпевших, требуя деньги за непроведение процессуальной проверки по надуманному основанию – якобы по факту потребления запрещенных веществ, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Воспользовавшись доверчивостью жертв, молодые люди вывели их на улицу, заставили сесть в машину и вывезли на пустырь, где жёстко избили. Впоследствии злоумышленники вынудили пострадавших дистанционно оформить кредит на 130 тыс. рублей, которые затем забрали. Также у жертв были похищены мобильные телефоны и ювелирные изделия.

Однако скрыться от настоящих правоохранителей участникам разбойного нападения не удалось. Мужчины в возрасте от 19 до 26 лет вскоре были задержаны. На допросе они сознались в содеянном.

Отметим, приговором суда за разбойное нападение они приговорены к лишению свободы на срок 8 лет 1 месяц, 8 лет 2 месяца, 8 лет 6 месяцев и 10 лет. Отбывать наказание налётчики будут в колонии строго режима. Приговор может быть обжалован.

Фото из архива ИА «Высота 102»