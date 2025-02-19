4 тысячи пассажиров из 5 стран в аэропорту Волгограда просветили на инфекцию

Общество 19.02.2025 08:26
0
19.02.2025 08:26
В аэропорту Волгограда в январе 2025 года специалистами Роспотребнадзора был проведен санитарно-карантинный контроль в отношении 28 воздушных судов, выполнявших международные рейсы. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, всего этот контроль прошли более 4 тысяч пассажиров из Армении, Турции, Белоруссии, Египта и ОАЭ. К счастью, случаев выявления особо опасных заболеваний не зарегистрировано.
Напомним, в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный контроль в отношении лиц, прибывающих из неблагополучных регионов с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. Данные по всем рейсам вносились в промышленную версию автоматизированной информационной системы, которая позволяет оценивать эпидемиологические риски в разных странах мира в режиме онлайн.
Фото V102.RU (архив)
Волгоградцам напомнили, кто не сможет отдохнуть за границей19.02.2025 11:22
Общество 19.02.2025 11:22
«Я против мракобесия»: волгоградка призналась, почему заступилась за Лолиту19.02.2025 11:15
Общество 19.02.2025 11:15
Конфискованное в Волгоградской области белье передали детям ДНР19.02.2025 10:02
Общество 19.02.2025 10:02
В Волгограде простились с погибшим на СВО машинистом электровоза19.02.2025 09:53
Общество 19.02.2025 09:53
Водителям автобусов в Волгограде обещают зарплаты до 120 тыс. рублей19.02.2025 09:45
Общество 19.02.2025 09:45
В Волгограде водителя легковушки после тарана троллейбуса спасают в реанимации19.02.2025 09:22
Общество 19.02.2025 09:22
На юге Волгограда планируют построить ТЦ на месте промбазы19.02.2025 07:39
Общество 19.02.2025 07:39
Волгоградских коммунальщиков оставили без британской техники19.02.2025 07:02
Общество 19.02.2025 07:02
В Волгограде вновь ищут подрядчика на реставрацию зала обкома КПСС18.02.2025 21:21
Общество 18.02.2025 21:21
Минобороны изменило порядок выплат военным вместо допотдыха18.02.2025 20:46
Общество 18.02.2025 20:46
В Волжском третьи сутки разыскивают 34-летнего мужчину18.02.2025 20:20
Общество 18.02.2025 20:20
Волгоградский облсуд передал участникам СВО необходимые для быта вещи18.02.2025 17:23
Общество 18.02.2025 17:23
Рособрнадзор хочет запретить мигрантам-двоечникам учиться в школах18.02.2025 16:55
Общество 18.02.2025 16:55
Ордена Мужества передали родным погибших на СВО волжан18.02.2025 16:33
Общество 18.02.2025 16:33
МВД: мошенники переключились на карманные деньги школьников18.02.2025 16:24
Общество 18.02.2025 16:24