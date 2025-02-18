Со дна волгоградского водохранилища подняли тело 34-летнего рыбака

Происшествия 18.02.2025 12:38
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18.02.2025 12:38
Сегодня, 18 февраля, спасателям удалось поднять на поверхность тело утонувшего накануне рыбака. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГКУ «Служба спасения», на второй день поисков было обнаружено тело 34-летнего мужчины, который накануне рыбачил вместе со своим отцом и провалился под лед. Спасти их не удалось.
Напомним, трагедия произошла 17 февраля на льду волгоградского водохранилища в Стрельношироковском сельском поселении Дубовского района Волгоградской области. На лед вышли отец с сыном. Тело 62-летнего мужчины удалось обнаружить накануне.
Напомним, в Волгоградской области продолжают происходить трагические случаи, связанные с гибелью людей на зимней рыбалке. Поклонников этого вида времяпровождения не останавливают ни страшные смерти поклонников этого вида отдыха, ни профилактические беседы спасателей и даже привлечение к административной ответственности.
Фото ГКУ Служба спасения
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