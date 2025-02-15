В Камышине скончался зампред горсовета ветеранов

Сегодня, 15 февраля, в городе Камышине Волгоградской области скончался заместитель председателя городского совета ветеранов. Как сообщили V102.RU в администрации Камышина, подполковника в отставке Виктора Фадеева не стало на 65-ом году жизни.

- Выражаем искренние соболезнования родным и близким Виктора Стефановича, а также всем, кто знал и любил его, - говорится в некрологе.

Виктор Фадеев был избран зампредом этой ветеранской организации в мае 2022 года. Известно, что он возглавлял организацию выпускников Камышинского военного училища.

Фото: Администрация Камышина / vk.com