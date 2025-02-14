Происшествия 14.02.2025 11:24
0
14.02.2025 11:24
Сложнейшую операцию пришлось провести спасателям, чтобы достать тело еще одной жертвы зимней рыбалки. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГКУ «Служба спасения», очередная трагедия произошла накануне, 13 февраля, в районе СНТ «Латекс» в Волжском Волгоградской области.
На льду на расстоянии примерно в километре от берега очевидцы обнаружили вещи неизвестного мужчины – брошенные сапоги и рыболовные снасти. Все это указывало на то, что рыбак провалился в полынью.
Спасатели начали поисковые работы, которые осложнялись глубиной водохранилища. Но в итоге водолазам удалось обнаружить тело мужчины, которое было поднято на поверхность в 16-20 ч.
Напомним, как сообщалось, водолазы накануне, 13 февраля, обнаружили тело еще одного рыбака в реке Дон в Калачевском районе. Утонувшему было 77 лет.
Фото ГКУ Служба спасения
В Волгограде управлявший Hyundai начинающий наркоман оказал сопротивление полицейским14.02.2025 15:28
Происшествия 14.02.2025 15:28
«Приехали полицейские и кинологи»: в Волгограде эвакуировали колледж машиностроителей14.02.2025 11:54
Происшествия 14.02.2025 11:54
Под Волгоградом «Нива» сгорела из-за утечки бензина14.02.2025 11:33
Происшествия 14.02.2025 11:33
В Волжском сбили курьера на электровелосипеде13.02.2025 19:11
Происшествия 13.02.2025 19:11
В центре Волгограда задымился троллейбус13.02.2025 18:43
Происшествия 13.02.2025 18:43
На реке Дон под Волгоградом утонул 77-летний рыбак13.02.2025 16:38
Происшествия 13.02.2025 16:38
Волгоградку осудят за попытку сбыта 1,5 кг экстази13.02.2025 16:11
Происшествия 13.02.2025 16:11
В Волжском велосипедист удрал от наехавшего на него автомобиля13.02.2025 12:48
Происшествия 13.02.2025 12:48
В Волгограде задержали пассажира, курившего в туалете самолета13.02.2025 12:45
Происшествия 13.02.2025 12:45
Под Волгоградом после пожара на пепелище нашли труп женщины13.02.2025 11:03
Происшествия 13.02.2025 11:03
Под Волгоградом «УАЗ» и легковушка в ДТП протаранили столб и забор13.02.2025 10:09
Происшествия 13.02.2025 10:09
В Волжском заблокировано движение трамвайного маршрута из-за ЧП на рельсах13.02.2025 09:09
Происшествия 13.02.2025 09:09
В Волгограде остановились троллейбусы из-за обрыва проводов13.02.2025 08:57
Происшествия 13.02.2025 08:57
В Волжском погоней закончился наезд автобуса на школьника12.02.2025 19:48
Происшествия 12.02.2025 19:48
В Волгограде ограничено движение трамваев №3, 6 и 712.02.2025 17:42
Происшествия 12.02.2025 17:42