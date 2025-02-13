На реке Дон под Волгоградом утонул 77-летний рыбак

Происшествия 13.02.2025 16:38
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13.02.2025 16:38
Очередная трагедия разыгралась на зимней рыбалке в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГКУ «Служба спасения», сегодня, 13 февраля водолазы Калачевского поисково-спасательного подразделения подняли тело 77-летнего мужчины, который рыбачил на реке Дон.
Утонувшего обнаружили в 50 метрах от берега. Все случилось в районе хутора Кумовка Калачевского района.
Напомним, в Волгоградской области произошло уже несколько трагических случаев, связанных с гибелью людей на зимней рыбалке. Однако это не останавливает любителей этого вида отдыха от выхода на тонкий лед.
Фото ГКУ Служба спасения
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