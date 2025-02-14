ГУ МВД: восемь таджикистанцев с согласия волгоградки стали фиктивными отцами ее детей

В Волгоградской области многодетная мать согласилась на предложение преступной группы и оформила отцами своих восьмерых детей граждан Республики Таджикистан. Об этом 14 февраля сообщили в ГУ МВД России по региону. Участие волгоградки в преступной схеме вскрылось в ходе расследования уголовного дела в отношении организаторов незаконной миграции – 38-летнего уроженца Таджикистана, проживающего в Москве, и его 20-летней сообщницы.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, приехавшим в Москву восьми таджикистанцам их осевший в Москве соотечественник предложил за деньги оформить незаконное пребывание на территории Российской Федерации путем фиктивной регистрации актов установления их отцовства в отношении несовершеннолетних детей, являющихся гражданами России. Получив согласие, организатор ОПГ получил от земляков 1 440 000 рублей.

20-летня москвичка, в свою очередь, в Ленинском районе Волгоградской области отыскала 40-летнюю многодетную мать, которая согласилась оформить фиктивное отцовство на своих восьмерых детей.

– В настоящее время организатор указанной группы привлекается к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления в другом регионе РФ и содержится под стражей, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В отношении троих лиц, участвовавших в преступной схеме, следователями Отдела МВД России по Ленинскому району было возбуждено уголовное дело, а впоследствии и предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ – организация незаконной миграции, то есть организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная организованной группой.

Чтобы доказать, что граждане Таджикистана не являются отцами российских детей, была проведена генетическая экспертиза. В связи с этим в отделе ЗАГС аннулированы записи об установлении отцовства указанных несовершеннолетних.

– В отношении жителей Республики Таджикистан из уголовного дела выделены материалы и направлены в органы прокуратуры для решения вопроса о лишении их незаконно полученного вида на жительство. После сбора необходимых доказательств, уголовное дело было направлено в Ленинский районный суд Волгоградской области для рассмотрения. За содеянное обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, – сообщили в волгоградском главке полиции.