В Волгограде 9-летняя девочка проиграла пенсию бабушки

Мошенники обманули 9-летнюю жительницу Тракторозаводского района Волгограда, пообещав ей дополнительные бонусы в игре. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, аферисты вышли на девочку через мессенджер и предложили ей выполнить несколько заданий, чтобы получить бонусы.

Для этого ребенку нужно было передать данные банковских карт кого-нибудь из взрослых. Девочка раскрыла мошенникам персональные данные карты бабушки. В результате они взяли на ее имя кредит на сумму 41 тыс. рублей.

Долгожданных бонусов ребенок так и не получил. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, что аналогичный случай произошел в январе текущего года в Краснооктябрьском районе. Увлеченная виртуальной игрой 9-летняя девочка оформила на маму 100-тысячный кредит. Мошенники за определенные задания пообещали ребенку виртуальные деньги (робуксы).