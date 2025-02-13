Расследования

В Волгограде 9-летняя девочка проиграла пенсию бабушки

Расследования 13.02.2025 15:31
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13.02.2025 15:31


Мошенники обманули 9-летнюю жительницу Тракторозаводского района Волгограда, пообещав ей дополнительные бонусы в игре. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, аферисты вышли на девочку через мессенджер и предложили ей выполнить несколько заданий, чтобы получить бонусы.

Для этого ребенку нужно было передать данные банковских карт кого-нибудь из взрослых. Девочка раскрыла мошенникам персональные данные карты бабушки. В результате они взяли на ее имя кредит на сумму 41 тыс. рублей. 

Долгожданных бонусов  ребенок так и не получил. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Напомним, что аналогичный случай произошел в январе текущего года в Краснооктябрьском районе. Увлеченная виртуальной игрой 9-летняя девочка оформила на маму 100-тысячный кредит. Мошенники за определенные задания пообещали ребенку виртуальные деньги (робуксы).

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