- Нам была поставлена задача – закрепиться в блиндаже противника. Шли вслепую, не знали есть ли там противник. Дошли тихо, без воздействия, встретили ВСУшников прямо у входа в блиндаж. Противник был ликвидирован, мы закрепились в блиндаже и держали. В первую же ночь, когда мы закрепились, на нас был накат противника из трех человек. Накат был отбит. Во второй половине дня был накат с техникой. Бронетранспортер «Брэдли» был уничтожен на танковой мине, пехоту перебили. После уничтожения группы из пяти человек по радиостанции доложили, что по лесополосе движется еще двойка противника. Подпустили их поближе и уничтожили огнем из блиндажа. Мы держали оборону вчетвером. Удержали, сколько могли, задача выполнена, – рассказывает военнослужащий штурмовой группы с позывным «Мороз».