Общество

Волгоградские штурмовики вчетвером удерживали захваченный опорник ВСУ

Общество 12.02.2025 08:14
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12.02.2025 08:14


Штурмовики 242 полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии «Южной» группировки на Кураховском направлении при поддержке расчетов БПЛА захватили важный опорный пункт ВСУ и в течение недели обороняли занятые позиции. Об этом подвиге военных из дивизии, дислоцирующейся в Волгограде, ИА «Высота 102» рассказали в Министерстве обороны РФ. 

- Нам была поставлена задача – закрепиться в блиндаже противника. Шли вслепую, не знали есть ли там противник. Дошли тихо, без воздействия, встретили ВСУшников прямо у входа в блиндаж. Противник был ликвидирован, мы закрепились в блиндаже и держали. В первую же ночь, когда мы закрепились, на нас был накат противника из трех человек. Накат был отбит. Во второй половине дня был накат с техникой. Бронетранспортер «Брэдли» был уничтожен на танковой мине, пехоту перебили. После уничтожения группы из пяти человек по радиостанции доложили, что по лесополосе движется еще двойка противника. Подпустили их поближе и уничтожили огнем из блиндажа. Мы держали оборону вчетвером. Удержали, сколько могли, задача выполнена, – рассказывает военнослужащий штурмовой группы с позывным «Мороз».

Штурмовиков все это время поддерживали расчеты БПЛА.  Они доставляли бойцам батарейки для радиостанций, продукты и воду, обеспечивали их информацией о передвижении групп и техники ВСУ и помогали отбивать накаты противника.

Удержание плацдарма обеспечило дальнейшую атаку российских войск и помогло в продвижении других штурмовых групп, подчеркнули в Минобороны. 

Фото ЮВО (архив)

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