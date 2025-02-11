В Волгограде определили подрядчика для проведения работ по проверке надежности и безопасности монумента «Родина-мать зовет!» и большой подпорной стены с художественным рельефом мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, где еще в в конце прошлого года музей-заповедник «Сталинградская битва» разместил извещение о проведении электронного аукциона на оказание этих услуг, на него была подана единственная заявка. В итоге накануне, 10 февраля, контракт заключили с этим самым единственным участником – Волгоградским государственным техническим университетом – по максимальной цене, которая составила почти 8 миллионов рублей.