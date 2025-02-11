Общество

Ученые ВолгГТУ проверят надежность «Родины-матери» на Мамаевом кургане

Общество 11.02.2025 19:07
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11.02.2025 19:07


В Волгограде определили подрядчика для проведения работ по проверке надежности и безопасности монумента «Родина-мать зовет!»  и большой подпорной стены с художественным рельефом мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, где еще в в конце прошлого года музей-заповедник «Сталинградская битва» разместил извещение о проведении электронного аукциона на оказание этих услуг, на него была подана единственная заявка. В итоге накануне, 10 февраля, контракт заключили с этим самым единственным участником – Волгоградским государственным техническим университетом – по максимальной цене, которая составила почти 8 миллионов рублей. 
Напомним, как сообщало информагентство, в  течение всего 2025 года  исполнитель должен будет  проводить детальный осмотр строительных конструкций с зарисовкой и замерами дефектов повреждений  меча, гасителя колебаний меча, состояния канатов. Также запланированы контроль раскрытия трещин в железобетонных конструкциях монумента, отслеживание исправности контрольно-измерительных приборов, тестирование системы «меч-рука». При этом часть измерений должна проводиться после неблагоприятных природных явлений – урагана, ливней или обледенения.  Также ученые университета  оценят степень опасности подтопления грунта под основанием главного монумента. 
Ранее в  музее-панораме «Сталинградская битва» поясняли, что подобные работы проводятся ежегодно и не являются ремонтно-реставрационными, а включают лишь наблюдения за  горизонтальными смещениями скульптуры и фундамента, а также силой натяжения канатной арматуры, демпфером гасителя меча, уровнем и химическим составом грунтовых вод. 
Фото V102.RU (архив)

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