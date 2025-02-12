



Новости с предупреждением о мошенниках появляются практически ежедневно. Но это не уменьшает числа обманутых телефонными аферистами волгоградцев. Один из последних случаев произошел с пенсионеркой из Тракторозаводского района, которая поверила в необходимость замены электросчетчика, сообщила код из СМС и, оформив кредит, перевела на «безопасный счет» почти 120 тысяч рублей.

– Сотрудники энергосбытовой компании никогда не будут звонить с просьбой продиктовать код из сообщения или перевести сбережения на «безопасные счета», – прокомментировали V102.ru в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – Также мошенники могут предложить оплатить фальшивые квитанции и попытаться обмануть под видом замены счетчиков.

Для снижения рисков столкновения с мошенниками гарантирующий поставщик электроэнергии советует волгоградцам пользоваться цифровыми сервисами передачи показаний и оплаты электроэнергии без риска утечки информации.

Электронные квитанции исключают возможность оплаты поддельных документов, так как все начисления и платежи отображаются в личном кабинете или мобильном приложении. Пользователи таких сервисов всегда видят актуальные данные о своих платежах и могут оперативно реагировать на подозрительные изменения. Кроме того, при передаче показаний и оплате услуг через цифровые сервисы отсутствует комиссия.

– Устанавливайте цифровые сервисы только с официального ресурса «Волгоградэнергосбыта» и магазинов приложений. Делайте это самостоятельно, а не по указаниям звонящих незнакомцев. Не сканируйте QR-коды на подозрительных квитанциях и не сообщайте никому коды из СМС. И наконец, всегда проверяйте информацию – если вам звонят с предложением заменить счетчик, положите трубку и свяжитесь с официальными службами компании,– напомнили волгоградцам простые правила безопасности в ресурсоснабжающей организации.

Фото: из архива V102.RU