Общество

Волгоградцам рассказали о способах защиты от мошенников через цифровые сервисы

Общество 12.02.2025 09:47
0
12.02.2025 09:47


Новости с предупреждением о мошенниках появляются практически ежедневно. Но это не уменьшает числа обманутых телефонными аферистами волгоградцев. Один из последних случаев произошел с пенсионеркой из Тракторозаводского района, которая поверила в необходимость замены электросчетчика, сообщила код из СМС и, оформив кредит, перевела на «безопасный счет» почти 120 тысяч рублей.
– Сотрудники энергосбытовой компании никогда не будут звонить с просьбой продиктовать код из сообщения или перевести сбережения на «безопасные счета», – прокомментировали V102.ru в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – Также мошенники могут предложить оплатить фальшивые квитанции и попытаться обмануть под видом замены счетчиков. 
Для снижения рисков столкновения с мошенниками гарантирующий поставщик электроэнергии советует волгоградцам пользоваться цифровыми сервисами передачи показаний и оплаты электроэнергии без риска утечки информации. 
Электронные квитанции исключают возможность оплаты поддельных документов, так как все начисления и платежи отображаются в личном кабинете или мобильном приложении. Пользователи таких сервисов всегда видят актуальные данные о своих платежах и могут оперативно реагировать на подозрительные изменения. Кроме  того, при передаче показаний и оплате услуг через цифровые сервисы отсутствует комиссия.  
– Устанавливайте цифровые сервисы только с официального ресурса «Волгоградэнергосбыта» и магазинов приложений. Делайте это самостоятельно, а не по указаниям звонящих незнакомцев. Не сканируйте QR-коды на подозрительных квитанциях и не сообщайте никому коды из СМС. И наконец, всегда проверяйте информацию – если вам звонят с предложением заменить счетчик, положите трубку и свяжитесь с официальными службами компании,– напомнили волгоградцам простые правила безопасности в ресурсоснабжающей организации. 
Фото: из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.02.2025 11:12
Общество 12.02.2025 11:12
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2025 09:12
Общество 12.02.2025 09:12
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2025 08:46
Общество 12.02.2025 08:46
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2025 08:14
Общество 12.02.2025 08:14
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2025 07:24
Общество 12.02.2025 07:24
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 21:31
Общество 11.02.2025 21:31
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 20:00
Общество 11.02.2025 20:00
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 19:07
Общество 11.02.2025 19:07
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 17:45
Общество 11.02.2025 17:45
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 17:02
Общество 11.02.2025 17:02
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 17:01
Общество 11.02.2025 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 16:50
Общество 11.02.2025 16:50
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 16:16
Общество 11.02.2025 16:16
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 15:05
Общество 11.02.2025 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 14:51
Общество 11.02.2025 14:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:12
«Ему часто снились его солдаты»: малоизвестные факты из жизни легендарного маршала Василия ЧуйковаСмотреть фотографии
10:46
Второе заседание суда над Иваном Гелем состоится под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:34
У волгоградца конфисковали Mitsubishi после тарана двух автомобилейСмотреть фотографии
10:09
Главой волгоградского облстроя назначен Евгений ПанкинСмотреть фотографии
10:07
«Ростелеком» в 2024 году охватил мобильным интернетом 16 населенных пунктов Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:07
В Волжском инспекторы ГАИ назвали виновника смертельного ДТП на ул. ПаромнойСмотреть фотографииCмотреть видео
09:57
В Госдуме хотят вернуть в школах оценки за поведениеСмотреть фотографии
09:50
Недобросовестные юристы в Волгограде наживаются на участниках СВОСмотреть фотографии
09:47
Волгоградцам рассказали о способах защиты от мошенников через цифровые сервисыСмотреть фотографии
09:12
Короткая оттепель идет на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:46
Волгоградским родителям запретили жить за счёт несовершеннолетних детейСмотреть фотографии
08:14
Волгоградские штурмовики вчетвером удерживали захваченный опорник ВСУСмотреть фотографии
07:24
Терпим или привыкаем? Что изменилось спустя полгода работы платных парковок в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
06:21
Гандболистки «Динамо-Синары» на родной арене обыграли клуб из Майкопа Смотреть фотографии
21:31
В Городище скандальное благоустройство площади Павших Борцов завершат за 18 млн рублейСмотреть фотографии
20:48
Суд над выступившей у Малахова волгоградкой отложили на неделюСмотреть фотографии
20:21
С виновника загрязнения нефтепродуктами земли в Котово взыскивают 36 млн рублейСмотреть фотографии
20:00
В Камышине приостановлена работа маршруток №15 и №17 из-за «парада» микроавтобусовСмотреть фотографии
19:41
Суд в Волгограде узаконил приговор о наезде на группу детейСмотреть фотографии
19:15
Убийцу двух таксистов в центре Волгограда спустя 31 год отправили за решеткуСмотреть фотографии
19:07
Ученые ВолгГТУ проверят надежность «Родины-матери» на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
18:35
О фальшивых лекарствах от запора и повышения либидо предупредили волгоградцевСмотреть фотографии
18:05
Волгоградка на внедорожнике сбила 8-летнего школьникаСмотреть фотографии
17:45
РБК: сетевики пожаловались в ФАС на низкие цены электроники в маркетплейсахСмотреть фотографии
17:28
Волгоградка на задней передаче устроила массовое ДТП и сбила пешеходаСмотреть фотографии
17:02
«Частники не спасли»: волгоградские власти планируют усилить роль госпредприятий в межмуниципальных перевозкахСмотреть фотографии
17:01
Волгоградца оштрафовали за бело-сине-белый флаг на иномаркеСмотреть фотографии
16:50
С рыбзавода в Волгоградской области требуют денег за 2,7 тонны толстолобикаСмотреть фотографии
16:45
В Госдуме приняли закон о защите граждан от мошеннических кредитовСмотреть фотографии
16:16
Олег Газманов признался, что любит возвращаться в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
 