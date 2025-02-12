Общество 12.02.2025 09:47
0
12.02.2025 09:47
Новости с предупреждением о мошенниках появляются практически ежедневно. Но это не уменьшает числа обманутых телефонными аферистами волгоградцев. Один из последних случаев произошел с пенсионеркой из Тракторозаводского района, которая поверила в необходимость замены электросчетчика, сообщила код из СМС и, оформив кредит, перевела на «безопасный счет» почти 120 тысяч рублей.
– Сотрудники энергосбытовой компании никогда не будут звонить с просьбой продиктовать код из сообщения или перевести сбережения на «безопасные счета», – прокомментировали V102.ru в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – Также мошенники могут предложить оплатить фальшивые квитанции и попытаться обмануть под видом замены счетчиков.
Для снижения рисков столкновения с мошенниками гарантирующий поставщик электроэнергии советует волгоградцам пользоваться цифровыми сервисами передачи показаний и оплаты электроэнергии без риска утечки информации.
Электронные квитанции исключают возможность оплаты поддельных документов, так как все начисления и платежи отображаются в личном кабинете или мобильном приложении. Пользователи таких сервисов всегда видят актуальные данные о своих платежах и могут оперативно реагировать на подозрительные изменения. Кроме того, при передаче показаний и оплате услуг через цифровые сервисы отсутствует комиссия.
– Устанавливайте цифровые сервисы только с официального ресурса «Волгоградэнергосбыта» и магазинов приложений. Делайте это самостоятельно, а не по указаниям звонящих незнакомцев. Не сканируйте QR-коды на подозрительных квитанциях и не сообщайте никому коды из СМС. И наконец, всегда проверяйте информацию – если вам звонят с предложением заменить счетчик, положите трубку и свяжитесь с официальными службами компании,– напомнили волгоградцам простые правила безопасности в ресурсоснабжающей организации.
Фото: из архива V102.RU
«Ему часто снились его солдаты»: малоизвестные факты из жизни легендарного маршала Василия Чуйкова12.02.2025 11:12
Общество 12.02.2025 11:12
Короткая оттепель идет на Волгоградскую область12.02.2025 09:12
Общество 12.02.2025 09:12
Волгоградским родителям запретили жить за счёт несовершеннолетних детей12.02.2025 08:46
Общество 12.02.2025 08:46
Волгоградские штурмовики вчетвером удерживали захваченный опорник ВСУ12.02.2025 08:14
Общество 12.02.2025 08:14
Терпим или привыкаем? Что изменилось спустя полгода работы платных парковок в центре Волгограда12.02.2025 07:24
Общество 12.02.2025 07:24
В Городище скандальное благоустройство площади Павших Борцов завершат за 18 млн рублей11.02.2025 21:31
Общество 11.02.2025 21:31
В Камышине приостановлена работа маршруток №15 и №17 из-за «парада» микроавтобусов11.02.2025 20:00
Общество 11.02.2025 20:00
Ученые ВолгГТУ проверят надежность «Родины-матери» на Мамаевом кургане11.02.2025 19:07
Общество 11.02.2025 19:07
РБК: сетевики пожаловались в ФАС на низкие цены электроники в маркетплейсах11.02.2025 17:45
Общество 11.02.2025 17:45
«Частники не спасли»: волгоградские власти планируют усилить роль госпредприятий в межмуниципальных перевозках11.02.2025 17:02
Общество 11.02.2025 17:02
Волгоградца оштрафовали за бело-сине-белый флаг на иномарке11.02.2025 17:01
Общество 11.02.2025 17:01
С рыбзавода в Волгоградской области требуют денег за 2,7 тонны толстолобика11.02.2025 16:50
Общество 11.02.2025 16:50
Олег Газманов признался, что любит возвращаться в Волгоград11.02.2025 16:16
Общество 11.02.2025 16:16
Депутаты облдумы предложили увеличить штрафы за съемку БПЛА до полумиллиона рублей11.02.2025 15:05
Общество 11.02.2025 15:05
Волгоградцы забросали Банк России жалобами на мошенников11.02.2025 14:51
Общество 11.02.2025 14:51