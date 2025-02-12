Короткая оттепель идет на Волгоградскую область

Неожиданную, но короткую оттепель спрогнозировали в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погодные ресурсы, 15 февраля в регионе дневная температура воздуха может подняться до четырех градусов. При этом в области сохранятся ночные морозы. В этот день в Волгограде и районах области обещают мокрый снег. Но уже к началу следующей недели дневные температуры снова станут минусовыми.
Между тем, по данным Волгоградского ЦГМС, в настоящее время и в ближайшие дни в Волгоградской области сохранится морозная погода, но без существенных осадков. Местами в районах региона ночные температуры могут опускаться до -18 градусов. Днем будет от -2 до -8 градусов. В Волгограде погода ожидается более теплой – днем около 3 градусов мороза, а ночью не выше -10.
Фото Павла Мирошкина/v102.ru