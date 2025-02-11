В Камышине приостановлена работа маршруток №15 и №17 из-за «парада» микроавтобусов





11 февраля в Камышине Волгоградской области произошёл сбой в работе общественного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», сотни местных жителей не смогли утром вовремя добраться на работу из-за отсутствия маршруток №15 «Хоспис – 28 квартал» и №17 «Цех металлоконструкций» – Гипермаркет «Магнит». Порядка полусотни микроавтобусов не вышли в рейс из-за отсутствия разрешительных документов.

– Недавно мы выиграли аукцион на данные транспортные направления. До этого выполняли перевозки по временным разрешениям, которые истекли 10 февраля. На прошлой неделе с нашей стороны был подписан контракт, вчера же свою визу на договоре поставили и в администрации. По закону мы не можем обслуживать направление без маршрутной карты. Предлагали властям продлить временное разрешение до 15 февраля и спокойно, в плановом порядке уладить все формальности, без проблем для пассажиров. Но они почему то отказались, – рассказал представитель ООО «Автоэкспресс».





В результате 11 февраля движение по обоим транспортным направлениям оказалось парализовано. А перевозчик вынужден был устроить для чиновников «парад» с участием подвижного состава.

– На конечной для проверяющих выстроили все 44 маршрутки. Сегодня с 10 часов представители властей ходили осматривали машины. Фиксировали всё на камеру. Но и на этом всё не закончилось. Теперь им нужно подготовить на каждую машину карту. На это, естественно, нужно время. По правилам у них есть два дня. Придётся ждать, – подчеркнул перевозчик.

Выпустить транспорт на маршрут без документов владелец предприятия не может из-за крупного штрафа.

В свою очередь в пресс-службе администрации Камышина подтвердили, что проблема имеет место быть, однако отметили, что вопрос находится на контроле и уже решается.

– У нас был заключён новый контракт с перевозчиком на маршрутах №15 и №17. Сейчас организация получает маршрутные карты. Рассчитываем, что в ближайшие дни ситуация войдёт в норму. Уже сейчас подвижной состав частично, по мере выдачи разрешительных документов, начинает выходить в рейсы, – уточнили в пресс-службе администрации Волжского.

В свою очередь в компании ООО «Автоэкспресс» уточнили, что на текущий момент к выдаче дорожных карт власти так и не приступили.

Напомним, ранее в конце 2024 года в Камышине оказалась под угрозой срыва работа маршруток №№1, 2, 6, 15, 17. Тогда муниципалитет затянул до конца года с заключением новых контрактов на обслуживание транспортных направлений, однако в последний момент отбор победителей был остановлен по требованию УФАС России по Волгоградской области.

Фото: жители Камышина