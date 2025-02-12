Волгоградским родителям запретили жить за счёт несовершеннолетних детей





В отделении СФР по Волгоградской области рассказали о новом порядке получения родителями единого пособия на детей до 17 лет. Как сообщает ИА «Высота 102», в федеральное законодательство приняты поправки, которые призваны исключить случаи, когда родители начинают жить исключительно за счёт дотаций государства на несовершеннолетних детей.

– С 2025 года в назначении единого пособия беременным женщинам и родителям детей до 17 лет появились новые правила. Теперь каждый трудоспособный член семьи должен иметь в расчётном периоде доход не менее четырёх МРОТ. В 2025 году это сумма в размере 89 760 рублей. Таким образом, за 12 месяцев перед подачей заявления на единое пособие все члены семьи старше 18 лет должны заработать не меньше данной суммы, – подчеркнули в пресс-службе регионального отделения фонда пенсионного и социального страхования.

При этом специалистами при расчёте нуждаемости будут учитываться и некоторые уважительные причины отсутствия заработка. В их числе: беременность, декрет или уход за пожилым человеком.

Кроме того, с этого года действует и ещё одно новшество. Единое пособие оформляется автоматически на новорождённого в семье, где уже получают данную меру поддержки.