РБК: сетевики пожаловались в ФАС на низкие цены электроники в маркетплейсах





Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направила в Федеральную антимонопольную службу письмо с жалобой на низкие цены на электронику, установленную в маркетплейсах. Как сообщает V102.RU со ссылкой на имеющееся в распоряжении РБК обращение, в ассоциации просят службу дать оценку законности действий торговых площадок в рамках антимонопольного законодательства.

Продавцы указывают, что маркетплейсы специально снижают стоимость товаров до нерыночно низкого уровня за свой счет, что приводит к ущемлению прав и интересов участников отрасли торговли.

- Подобный демпинг со стороны маркетплейсов способствовал перетоку покупателей на их площадки, что привело к падению продаж электроники и бытовой техники в розничных магазинах в 2024 году на 16% в натуральном выражении, - приводит слова из письма РБК.

Фото: архив V102.RU