Волгоградца оштрафовали за бело-сине-белый флаг на иномарке

Советский районный суд Волгограда оштрафовал местного жителя за демонстрирование символики экстремистской организации, которой является бело-сине-белый флаг легиона «Свобода России». Об этом V102.RU сообщили сегодня, 11 февраля, в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Согласно материалам дела, правонарушитель был выявлен 23 января 2025 года в ходе проверки транспортных средств на улице Тимирязева. Флаг экстремистской организации находился на номерной рамке автомобиля Chevrolet Cruze. В отношении владельца машины было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ.

В суде напомнили, что легион «Свобода России» решением Верховного Суда РФ от 16.03.2023 г. признан террористической организацией, деятельность которой строго запрещена на территории России.

Волгоградцу вынесли наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей, с конфискацией предмета административного правонарушения. Это решение может быть обжаловано в установленные законом сроки.