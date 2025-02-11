«Частники не спасли»: волгоградские власти планируют усилить роль госпредприятий в межмуниципальных перевозках





Власти Волгоградской области фиксируют жалобы на транспортную доступность населённых пунктов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на брифинг председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства, частные перевозчики отказываются от обслуживания невыгодных маршрутов. Решить сложившуюся ситуацию чиновники обещают за счёт усиления роли государственных автоколонн.

– Когда-то мы решили, что вот придёт частник, он всё заменит, и будет хорошо и здорово. Но в итоге вопрос не решился. Сегодня частники уходят. По многим направлениям возить людей невыгодно. Речь, конечно же, в первую очередь идёт о тех, где небольшой пассажиропоток, – подчеркнул глава облкомдортранса Анатолий Васильев.

Чиновник отметил, что в 2024 году благодаря казначейскому кредиту регион смог приобрести 80 автобусов для межмуниципальных перевозок. Теперь, в том числе и этому подвижному составу придётся закрывать наиболее проблемные маршруты, которые ранее обслуживались частниками.

– Образовавшиеся дыры предстоит закрыть за счёт бюджета и подвижного состава ГУП ВО «Волгоградавтотранс» и АО «Волжская автоколонна №1732». Другого варианта мы здесь не видим. Пробовали объединять маршруты с хорошей наполняемостью и проблемные направления, но это привело к удлинению рейсов, а другие пассажиры оказались не готовы терпеть эти неудобства.

Руководитель также добавил, что большое количество жалоб на работу транспорта в региональный комитет поступает из Краснослободска и Клетского сельского поселения Среднеахтубинского района.

Напомним, редакция ИА «Высота 102» сообщала, что многие жители Волгоградской области, имея право на льготный проезд в общественном транспорте, фактически не имеют возможности им воспользоваться. Всё дело в том, что ранее в большинстве районов области были ликвидированы местные автоколонны, а маршруты отданы на откуп частным перевозчикам. Последние отказываются работать по регулируемым тарифам, где они обязаны были бы перевозить граждан по фиксируемым расценкам, а также социальным проездным.

В результате граждане, имея на бумаге право льготного проезда, повсеместно не могут им воспользоваться, более того, на многих направлениях перевозчики, злоупотребляя имеющимся у них правом, задирают цены на проезд. Так, жители Жириновского района сообщали, что проехать 9 километров посёлка Линёво до райцентра обходится им в 80 рублей. При этом именно в Жирновске сконцентрированы социальные и образовательные учреждения.

Отметим, 30 июля 2024 года в Госдуме состоялось заседание Комитета по транспорту с участием министра транспорта РФ Романа Старовойта. Во время дискуссии руководитель оценил опыт разных регионов по организации межмуниципальных пассажирских перевозок, подчеркнув, что у большинства муниципальных образований нет достаточных средств для полноценного и качественного транспортного обслуживания населения. По мнению министра, лучше всего ситуация с транспортным обеспечением обстоит там, где региональные власти берут соответствующие полномочия в свои руки.

Фото из архива ИА «Высота 102»