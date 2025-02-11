Общество

«Частники не спасли»: волгоградские власти планируют усилить роль госпредприятий в межмуниципальных перевозках

Общество 11.02.2025 17:02
0
11.02.2025 17:02


Власти Волгоградской области фиксируют жалобы на транспортную доступность населённых пунктов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на брифинг председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства, частные перевозчики отказываются от обслуживания невыгодных маршрутов. Решить сложившуюся ситуацию чиновники обещают за счёт усиления роли государственных автоколонн.

– Когда-то мы решили, что вот придёт частник, он всё заменит, и будет хорошо и здорово. Но в итоге вопрос не решился. Сегодня частники уходят. По многим направлениям возить людей невыгодно. Речь, конечно же, в первую очередь идёт о тех, где небольшой пассажиропоток, – подчеркнул глава облкомдортранса Анатолий Васильев.

Чиновник отметил, что в 2024 году благодаря казначейскому кредиту регион смог приобрести 80 автобусов для межмуниципальных перевозок. Теперь, в том числе и этому подвижному составу придётся закрывать наиболее проблемные маршруты, которые ранее обслуживались частниками.

– Образовавшиеся дыры предстоит закрыть за счёт бюджета и подвижного состава ГУП ВО «Волгоградавтотранс» и АО «Волжская автоколонна №1732». Другого варианта мы здесь не видим. Пробовали объединять маршруты с хорошей наполняемостью и проблемные направления, но это привело к удлинению рейсов, а другие пассажиры оказались не готовы терпеть эти неудобства.

Руководитель также добавил, что большое количество жалоб на работу транспорта в региональный комитет поступает из Краснослободска и Клетского сельского поселения Среднеахтубинского района.

Напомним, редакция ИА «Высота 102» сообщала, что многие жители Волгоградской области, имея право на льготный проезд в общественном транспорте, фактически не имеют возможности им воспользоваться. Всё дело в том, что ранее в большинстве районов области были ликвидированы местные автоколонны, а маршруты отданы на откуп частным перевозчикам. Последние отказываются работать по регулируемым тарифам, где они обязаны были бы перевозить граждан по фиксируемым расценкам, а также социальным проездным.

В результате граждане, имея на бумаге право льготного проезда, повсеместно не могут им воспользоваться, более того, на многих направлениях перевозчики, злоупотребляя имеющимся у них правом, задирают цены на проезд. Так, жители Жириновского района сообщали, что проехать 9 километров посёлка Линёво до райцентра обходится им в 80 рублей. При этом именно в Жирновске сконцентрированы социальные и образовательные учреждения.

Отметим, 30 июля 2024 года в Госдуме состоялось заседание Комитета по транспорту с участием министра транспорта РФ Романа Старовойта. Во время дискуссии руководитель оценил опыт разных регионов по организации межмуниципальных пассажирских перевозок, подчеркнув, что у большинства муниципальных образований нет достаточных средств для полноценного и качественного транспортного обслуживания населения. По мнению министра, лучше всего ситуация с транспортным обеспечением обстоит там, где региональные власти берут соответствующие полномочия в свои руки.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.02.2025 17:45
Общество 11.02.2025 17:45
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 17:01
Общество 11.02.2025 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 16:50
Общество 11.02.2025 16:50
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 16:16
Общество 11.02.2025 16:16
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 15:05
Общество 11.02.2025 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 14:51
Общество 11.02.2025 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 13:43
Общество 11.02.2025 13:43
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 11:38
Общество 11.02.2025 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 11:17
Общество 11.02.2025 11:17
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 10:46
Общество 11.02.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 10:04
Общество 11.02.2025 10:04
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 10:00
Общество 11.02.2025 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 09:08
Общество 11.02.2025 09:08
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 08:29
Общество 11.02.2025 08:29
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 08:07
Общество 11.02.2025 08:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:05
Волгоградка на внедорожнике сбила 8-летнего школьникаСмотреть фотографии
17:45
РБК: сетевики пожаловались в ФАС на низкие цены электроники в маркетплейсахСмотреть фотографии
17:28
Волгоградка на задней передаче устроила массовое ДТП и сбила пешеходаСмотреть фотографии
17:02
«Частники не спасли»: волгоградские власти планируют усилить роль госпредприятий в межмуниципальных перевозкахСмотреть фотографии
17:01
Волгоградца оштрафовали за бело-сине-белый флаг на иномаркеСмотреть фотографии
16:50
С рыбзавода в Волгоградской области требуют денег за 2,7 тонны толстолобикаСмотреть фотографии
16:45
В Госдуме приняли закон о защите граждан от мошеннических кредитовСмотреть фотографии
16:16
Олег Газманов признался, что любит возвращаться в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
16:13
Сельские жители Волгоградской области увеличили онлайн активностьСмотреть фотографии
15:44
В Елани начался суд над экс-мэром Гугучкиным и его сообщникомСмотреть фотографии
15:05
Депутаты облдумы предложили увеличить штрафы за съемку БПЛА до полумиллиона рублейСмотреть фотографии
14:51
Волгоградцы забросали Банк России жалобами на мошенниковСмотреть фотографии
13:43
В МВД посоветовали средства защиты от взлома смартфонаСмотреть фотографии
13:28
Экс-председатель СНТ в Волжском идет под суд за хищение земснаряда садоводовСмотреть фотографии
13:16
Конституционный суд разрешил пенсию детям, зачатым после смерти отца через ЭКОСмотреть фотографии
12:53
Станет доступнее? В Волгограде автовокзал перенесут из центра на окраину Дзержинского районаСмотреть фотографии
12:42
Волжане опубликовали видео с выброшенной на мусорку собакой с простреленной головойСмотреть фотографииCмотреть видео
12:34
Видео: в центре Волгограда Ford рассыпался от жесткого ДТП на перекресткеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
Индийские владельцы начали покидать совет директоров Волжского абразивного заводаСмотреть фотографии
11:54
«Могла разорваться в груди»: волгоградские кардиохирурги спасли молодого мужчину от внезапной смертиСмотреть фотографии
11:38
На Госуслугах разрешили отправлять «анонимки» владельцам автоСмотреть фотографии
11:17
Под Волгоградом из озера достали тела двоих утонувших рыбаковСмотреть фотографии
10:46
Волгоградский Россельхознадзор нашел в говяжьих оладьях свининуСмотреть фотографии
10:20
Суд отправил в СИЗО волгоградца, убившего приятеля топоромСмотреть фотографии
10:04
Подрастет – поймет? В Госдуме заявили, что SHAMANу не придется менять имяСмотреть фотографии
10:00
Судьбу ТЦ без парковки на слушаниях в Волгограде решили три человекаСмотреть фотографии
09:16
Инвестиции в будущее: как «Сады Придонья» поддерживают семьи сотрудниковСмотреть фотографии
09:08
Таможенники сорвали в аэропорту Волгограда рекламу турецкого отеляСмотреть фотографии
08:29
РПН оценил здоровье волгоградцев во Всемирный день больногоСмотреть фотографии
08:07
Андрей Бочаров прокомментировал сбитие двух БПЛА над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
 