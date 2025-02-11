Общество

С рыбзавода в Волгоградской области требуют денег за 2,7 тонны толстолобика

Общество 11.02.2025 16:50
0
11.02.2025 16:50


В Волгоградской области неисполненный договор о поставке более 2,7 тонны живого толстолобика для воспроизводства стал предметом разбирательства в суде, передает V102.RU. Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области, ГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» обратилось с иском к ООО «Михайловский рыбозавод» о взыскании задолженности по договору.

- Между истцом и ответчиком был заключен договор на поставку живой прудовой рыбы, а именно толстолобика в количестве 2773 килограмм по цене 140 руб/кг. Истец указывал, что свои обязательства по договору выполнил в полном объеме, ответчик обязательства по оплате услуг не исполнил, - сообщили в пресс-службе суда. 

Претензия, направленная в адрес рыбзавода, была оставлена без ответа, поэтому ГБУ обратилось в суд. В пользу учреждения взыскано в общей сложности около 450 тысяч рублей - это задолженность по договору поставки, неустойка и расходы по уплате госпошлины.  

Решение может быть обжаловано сторонами в установленные законом сроки.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.02.2025 17:45
Общество 11.02.2025 17:45
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 17:02
Общество 11.02.2025 17:02
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 17:01
Общество 11.02.2025 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 16:16
Общество 11.02.2025 16:16
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 15:05
Общество 11.02.2025 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 14:51
Общество 11.02.2025 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 13:43
Общество 11.02.2025 13:43
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 11:38
Общество 11.02.2025 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 11:17
Общество 11.02.2025 11:17
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 10:46
Общество 11.02.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 10:04
Общество 11.02.2025 10:04
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 10:00
Общество 11.02.2025 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 09:08
Общество 11.02.2025 09:08
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 08:29
Общество 11.02.2025 08:29
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2025 08:07
Общество 11.02.2025 08:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:05
Волгоградка на внедорожнике сбила 8-летнего школьникаСмотреть фотографии
17:45
РБК: сетевики пожаловались в ФАС на низкие цены электроники в маркетплейсахСмотреть фотографии
17:28
Волгоградка на задней передаче устроила массовое ДТП и сбила пешеходаСмотреть фотографии
17:02
«Частники не спасли»: волгоградские власти планируют усилить роль госпредприятий в межмуниципальных перевозкахСмотреть фотографии
17:01
Волгоградца оштрафовали за бело-сине-белый флаг на иномаркеСмотреть фотографии
16:50
С рыбзавода в Волгоградской области требуют денег за 2,7 тонны толстолобикаСмотреть фотографии
16:45
В Госдуме приняли закон о защите граждан от мошеннических кредитовСмотреть фотографии
16:16
Олег Газманов признался, что любит возвращаться в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
16:13
Сельские жители Волгоградской области увеличили онлайн активностьСмотреть фотографии
15:44
В Елани начался суд над экс-мэром Гугучкиным и его сообщникомСмотреть фотографии
15:05
Депутаты облдумы предложили увеличить штрафы за съемку БПЛА до полумиллиона рублейСмотреть фотографии
14:51
Волгоградцы забросали Банк России жалобами на мошенниковСмотреть фотографии
13:43
В МВД посоветовали средства защиты от взлома смартфонаСмотреть фотографии
13:28
Экс-председатель СНТ в Волжском идет под суд за хищение земснаряда садоводовСмотреть фотографии
13:16
Конституционный суд разрешил пенсию детям, зачатым после смерти отца через ЭКОСмотреть фотографии
12:53
Станет доступнее? В Волгограде автовокзал перенесут из центра на окраину Дзержинского районаСмотреть фотографии
12:42
Волжане опубликовали видео с выброшенной на мусорку собакой с простреленной головойСмотреть фотографииCмотреть видео
12:34
Видео: в центре Волгограда Ford рассыпался от жесткого ДТП на перекресткеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
Индийские владельцы начали покидать совет директоров Волжского абразивного заводаСмотреть фотографии
11:54
«Могла разорваться в груди»: волгоградские кардиохирурги спасли молодого мужчину от внезапной смертиСмотреть фотографии
11:38
На Госуслугах разрешили отправлять «анонимки» владельцам автоСмотреть фотографии
11:17
Под Волгоградом из озера достали тела двоих утонувших рыбаковСмотреть фотографии
10:46
Волгоградский Россельхознадзор нашел в говяжьих оладьях свининуСмотреть фотографии
10:20
Суд отправил в СИЗО волгоградца, убившего приятеля топоромСмотреть фотографии
10:04
Подрастет – поймет? В Госдуме заявили, что SHAMANу не придется менять имяСмотреть фотографии
10:00
Судьбу ТЦ без парковки на слушаниях в Волгограде решили три человекаСмотреть фотографии
09:16
Инвестиции в будущее: как «Сады Придонья» поддерживают семьи сотрудниковСмотреть фотографии
09:08
Таможенники сорвали в аэропорту Волгограда рекламу турецкого отеляСмотреть фотографии
08:29
РПН оценил здоровье волгоградцев во Всемирный день больногоСмотреть фотографии
08:07
Андрей Бочаров прокомментировал сбитие двух БПЛА над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
 