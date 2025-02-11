С рыбзавода в Волгоградской области требуют денег за 2,7 тонны толстолобика

В Волгоградской области неисполненный договор о поставке более 2,7 тонны живого толстолобика для воспроизводства стал предметом разбирательства в суде, передает V102.RU. Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области, ГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» обратилось с иском к ООО «Михайловский рыбозавод» о взыскании задолженности по договору.

- Между истцом и ответчиком был заключен договор на поставку живой прудовой рыбы, а именно толстолобика в количестве 2773 килограмм по цене 140 руб/кг. Истец указывал, что свои обязательства по договору выполнил в полном объеме, ответчик обязательства по оплате услуг не исполнил, - сообщили в пресс-службе суда.

Претензия, направленная в адрес рыбзавода, была оставлена без ответа, поэтому ГБУ обратилось в суд. В пользу учреждения взыскано в общей сложности около 450 тысяч рублей - это задолженность по договору поставки, неустойка и расходы по уплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано сторонами в установленные законом сроки.

Фото из архива V102.RU