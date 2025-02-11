



Приехавший на выступление Олег Газманов признался, что любит возвращаться в Волгоград. Как сообщает V102.RU, сольный концерт народного артиста России пройдет в Центральном концертном зале сегодня, 11 февраля.





О своем приезде в город-герой певец рассказал в своих соцсетях, сняв видео в одном из отелей в центре города-героя. В своем обращении к поклонникам музыкант признался, что каждый раз испытывает положительные эмоции, находясь здесь.

– Привет, друзья! Я снова в Волгограде, снова в этом номере и снова выхожу на этот балкон, откуда открывается замечательный вид на город. Очень люблю сюда приезжать. Сегодня у меня концерт. До встречи, ваш Газманов, – обратился к жителям города Газманов.

К слову, билетов на его выступление практически не осталось. За несколько часов до концерта фанаты могут приобрести парочку билетов за 5,5 и 6 тысяч рублей.

Видео: Олег Газманов / t.me