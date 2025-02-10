В 48 школах Волгоградской области ввели карантин из-за ОРВИ

В Волгоградской области за неделю выросло до 48 количество школ, где введены частичные профилактические мероприятия в виде карантина из-за всплеска ОРВИ среди учащихся. Как сообщили V102.RU в профильном комитете администрации региона, по сравнению с прошлой неделей «болеющих» школ больше стало в Волгограде и меньше - в Волжском.

По состоянию на понедельник, 10 февраля, карантин частично введен в 22 школах Волгограда (было 20 школ), в 7 школах Волжского (было 8 школ), а также в общеобразовательных учреждениях Еланского, Кумылженского, Светлоярского, Жирновоского, Быковского районов, Камышина и Михайловки.

По-прежнему полностью на дистанционном обучении находится школа № 7 в Камышинском районе.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, на протяжении последних трех недель в регионе наблюдается увеличение доли детей среди общего количества заболевших ОРВИ, а заболеваемость в возрастных группах 3-6 лет и 7-14 лет доминирует среди остальных групп населения.

Фото из архива V102.RU