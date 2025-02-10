Шокирующее видео ДТП на остановке с взлетающим пешеходом сняли камеры в Волгограде





Уличные камеры видеонаблюдения сняли аварию в Краснооктябрьском районе, где летевшая на скорости иномарка снесла пешехода на остановке общественного транспорта, передает V102.RU.

Напомним, что накануне в 21.10 водитель, управляя автомашиной Hyundai Solaris, не справился с управлением и совершил наезд на отбойник. От удара иномарку отбросило на остановку общественного транспорта. В результате пострадал пешеход, который ожидал транспорт. По данным главка полиции, пострадавшего госпитализировали.

В свою очередь очевидцы сообщали, что водитель иномарки превысил скорость и стал резко тормозить на запрещающий сигнал светофора. В результате машину занесло. ДТП произошло вблизи так называемой «шайбы» - бывшего поста ДПС.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области