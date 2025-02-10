В Волгограде вылетевшая на остановку иномарка сбила пешехода

В Краснооктябрьском районе Волгограда в результате ДТП пострадал пешеход, который стоял на остановке общественного транспорта. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, дорожное происшествие случилось напротив дома № 151 по ул. Менделеева накануне вечером.

По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной Hyundai Solaris, не справился с управлением и совершил наезд на отбойник. От удара иномарку отбросило на остановку общественного транспорта. В результате пострадал пешеход, который ожидал транспорт. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

По сообщению очевидцев происшествия, водитель иномарки, который мчался на скорости, стал резко тормозить перед светофором, где загорелся красный. В результате машину занесло. ДТП произошло вблизи так называемой «шайбы» - бывшего поста ДПС.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области