Волгоградский «Ротор» расстался с Евгением Мухиным





Нападающий Евгений Мухин сегодня, 9 февраля, официально покинул волгоградский «Ротор». 21-летний футболист перешел в подмосковный «Сатурн», выступающий во Второй лиге «Б», сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых. В случае перехода Мухина из «Сатурна» в другой клуб, Ротор может получить часть денег от дальнейшей перепродажи футболиста.



Напомним, Мухин перешел в «Ротор» в январе прошлого года. За сине-голубых форвард провел четыре матча, не отметившись результативными действиями. Летом 2024 года Евгений на правах аренды снова отправился в курский «Авангард» из Второй лиги дивизиона «А», за который он ранее уже выступал. В январе нападающий вернулся в волгоградскую команду, в составе которой проходил предсезонные сборы в Турции.

Фото: СК Ротор /vk.com