Общество

Расчехляем «ватрушки»: волгоградцев зовут в ЦПКиО покататься на снежных горках

Общество 08.02.2025 13:22
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08.02.2025 13:22


В Волгограде с установлением минусовых температур специалисты Центрального парка культуры и отдыха завершили восстановление покрытия снежных горок. Как сообщает ИА «Высота 102», для этого были использованы специальные снегогенераторы.

- Для подготовки снежного покрова были задействованы сразу несколько пушек, каждая способна производить до пяти кубометров снега в час. Главное условие — отрицательная температура воздуха, — рассказали журналистам в пресс-службе парка.

В настоящее время подходит к окончанию восстановление ещё четырёх спусков протяженностью до 80 метров. При этом специалисты признаются, что вполне возможно, уже на следующей неделе их усилия вновь сойдут на нет. Синоптики прогнозируют очередное потепление и дожди. Поэтому у любителей активного зимнего отдыха, чтобы насладиться традиционной забавой, осталось не так уж и много времени.

Отметим, горки работают с 10:00 до 22:00. Прокатиться можно как с помощью своей «ватрушки», так и взяв тюбинг на прокат вместе со шлемом.

Фото: администрация ЦПКиО

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