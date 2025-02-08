ФАС предложила запретить экспорт бензина на фоне резкого роста цен





Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась ростом оптовых цен на бензин. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС, ведомство прорабатывает возможность введения месячного запрета на экспорт топлива в другие страны. По мнению экспертов, такая мера помогла бы удовлетворить внутренний спрос.

- Сейчас наблюдается восстановительный спрос после снижения количества торговых сессий в январе. Коррекция цен происходит после длительного снижения в оптовом сегменте. Готовы предложить несколько как оперативных, так и стратегических мер. К оперативным относим инициирование обсуждения вопроса о запрете экспорта бензина для производителей на один месяц, которая должна стимулировать стабилизацию оптовых цен в преддверии посевного сезона, — рассказал журналистам замглавы ФАС России Виталий Королев.

Ранее в 2024 году правительство России уже вводило ограничения на поставку бензина за границу. В настоящее время его действие продлено до конца февраля 2025 года. Однако запрет касается лишь части экспортёров. Новая инициатива может затронуть более широкий круг участников рынка, включая непосредственно производителей топлива.

Отметим, ранее ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат о том, что за минувшую неделю в регионе цена на бензин марки АИ-92 в среднем выросла всего на 2 копейки. При этом, по данным статистики, несколько недель подряд ценники на АЗС и вовсе находились на одном уровне. При этом волгоградцы сообщают, что фактически наблюдают на заправках более ощутимый рост стоимости топлива.