Общество

В Волгограде с 1 февраля изменится маршрут автобусов №7э

Общество 31.01.2025 20:16
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31.01.2025 20:16


В Волгограде с 1 февраля вступает в силу новая схема движения по автобусному маршруту №7э. Как сообщает ИА «Высота 102», теперь подвижной состав будет работать в усечённых границах «Царицынская опера – П. Солнечный». Соответствующее решение на этой неделе было утверждено приказом департамента городского хозяйства мэрии, а корректировки уже внесены в реестр маршрутов пассажирских перевозок.

Таким образом, из обновлённого маршрута были исключены остановки «39-я Гвардейская» и «ул. Библиотечная», а его общая протяжённость сократилась примерно на один километр.

Остальной путь останется у подвижного состава прежним. Он пройдёт от пр. В. И. Ленина к пр. Металлургов, далее по ул. Маршала Еременко, ул. Д. И. Менделеева, ул. Автомагистральная, ул. Лазурная, ул. Летняя (3-я Продольная, Дачи Металлургов).

Обслуживать транспортное направление по-прежнему будет МУП «Метроэлектротранс». Для этого транспортная компания выделит один автобус большого класса вместимости.

Отметим, ранее в январе 2025 года в Волгограде власти сообщили о вынужденном сокращении маршрутки №34 «ТЦ «Лента» – Дачи Нефтебазы», а также изменении маршрутов автобусов №79 и №61 и №61а.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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