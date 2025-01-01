В Волгограде с 1 января изменились маршруты автобусов №79 и №61 и №61а





С 1 января в Волгограде начала действовать новая схема движения по трём вспомогательным автобусным маршрутам. Как сообщает ИА «Высота 102», изменения затронули транспортные направления №79 и №61 и №61а.

Напомним, как ранее сообщала редакция со ссылкой на городскую администрацию, скорректировать движение общественного транспорта чиновников сподвигли просьбы горожан. Пойдя им навстречу в мэрии удлинили маршрут автобуса №79, добавив в него заезд на ул. Вилянскую.

В обновлённом виде маршрут будет выглядеть следующим образом: «Оптовый рынок «Татьянка», «Дачи Нефтянников», СНТ «Нефтяник», «База сжиженного газа», «Нефтебаза», «Дачи Нефтебазы».

Удлинил муниципалитет и маршрут №61. В схему движения данного направления добавлены остановочные пункты «Механический институт» и «Нижний поселок ВГТЗ».

Кроме того, с 1 января скорректирован и маршрут автобуса №61а. Он теперь будет работать в границах п. Нижний Тракторный и ул. Синявина.