Общество

МБУ «Северное» возглавит главный озеленитель Волгограда и Волжского

Общество 31.01.2025 11:39
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31.01.2025 11:39


Павел Целковский из Волжского переходит на работу в МБУ «Северное» в Волгограде. Об этом, как передает V102.RU, сообщила сегодня, 31 января, администрация города Волжского.

- Директор МБУ «Комбинат благоустройства» Павел Целковский оставил свою должность в связи с переходом на другое место работы (МБУ «Северное»), - говорится в сообщении.

С 3 февраля обязанности директора в МБУ «Комбинат благоустройства» будет исполнять Иван Заднепровский.

Напомним, что в МБУ «Северное» вакантно место руководителя после увольнения по собственному желанию в конце декабря 2024 года Евгения Головко. Целковский, учитывая его опыт, может возглавить это МБУ.

Павел Целковский с января 2020 года работал руководителем МБУ «Волгоградзеленхоз». 17 ноября 2023 года трудоустроился в администрацию Волжского и возглавил МУП «Комбинат благоустройства», а теперь снова возвращается в Волгоград.

На официальном сайте МБУ «Северное» в настоящее время указано, что обязанности директора исполняет Константин Суровикин.

Фото: администрации Волжского

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