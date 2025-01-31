



30 января в Дзержинском районе Волгограда у ТРК «Мармелад» две иномарки не поделили дорогу. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла вечером на оживлённом перекрёстке ул. Землячки, ул. Рокоссовского и ул. Покрышкина.

- В 19:30 напротив дома № 110 «Б» по ул. Землячки столкновение с автомашиной Skoda и Nissan, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате столкновения автомобили получили повреждения. Кроме того, не обошлось и без пострадавших. Прибывшие на место медики вынуждены были госпитализировать 5-летнего малыша, находившегося в автомобиле Skoda.

Фото из архива ИА «Высота 102»