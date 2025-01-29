В Волжском два пассажира маршрутки пострадали в массовом ДТП

В городе Волжском Волгоградской области в столкновении двух легковушек и маршрутки №6 пострадали два пассажира микроавтобуса. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в числе пострадавших 16-летний подросток.





По предварительным данным, «паровозик» из трех машин образовался напротив дома № 128 по пр. Ленина. Столкнулись микроавтобус Ford Transit, Citroen и «Лада Приора». ДТП попало на камеры видеонаблюдения.

На записи видно, что столкновение случилось из-за поспешности водителя Ford. Все пострадавшие находились в микроавтобусе. Они госпитализированы.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области