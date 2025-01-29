Под Волгоградом в сгоревшем доме нашли трупы двух мужчин

Два человека стали жертвами пожара в Суровикино Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, трагедия произошла накануне, 28 января, поздно вечером. Вспыхнул дом на улице Ленина.

После того, как пожарные потушили возгорание, уже ночью при разборе завалов на пепелище нашли тела 43-летнего и 60-летнего мужчин. Один из них был хозяином домовладения, а второй – его знакомым.

Выяснилось, что мужчины в день трагедии употребляли алкоголь и курили в доме. Предположительной причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении. Очаг возгорания находился в жилой комнате, где были обнаружены оба трупа.

Следователи проводят проверку по факту гибели людей.