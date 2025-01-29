В Волжском осудят водителя, сбившего насмерть многодетную маму



Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего водителя, по вине которого в ДТП погибла многодетная мама, утвердила прокуратура Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного надзорного органа, трагические события произошли 23 сентября 2024 года.

Напомним, как сообщало V102.RU, в тот день автомобиль Opel Vectra на проспекте Ленина сбил насмерть 31-летнюю женщину. Приближаясь к пешеходному переходу в нарушении правил дорожного движения водитель не уступил дорогу переходившей проезжую часть волжанке. Женщина погибла на месте, а ее четверо малолетних детей остались без мамы.

На первоначальном этапе расследования фигурант уголовного дела выдвинул версию о том, что обзор его автомобилю якобы загораживала ГАЗель. Однако данная версия была полностью опровергнута свидетельскими показаниями очевидцев. В конечном итоге свою вину мужчина полностью признал.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Волжский городской суд Волгоградской области.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области