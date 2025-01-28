В Волгоградской области экс-директора школы осудили за фиктивное трудоустройство механика

Быковский районный суд Волгоградской области вынес приговор экс-директору сельской школы за фиктивное трудоустройство знакомого механиком, который должен был производить предрейсовый осмотр школьного автобуса.

Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, бывшему директору назначено 1,5 года лишения свободы условно. Ее знакомый приговорен к 1 году условно.

Согласно материалам дела, в ноябре 2022 года директор формально трудоустроила в школу своего знакомого, чтобы избежать административной ответственности за эксплуатацию школьного автобуса без предрейсового осмотра механиком.

- Фигурантка на протяжении года вносила ложные сведения в табели учета рабочего времени, а псевдомеханик всё это время незаконно получал из бюджета заработную плату на банковскую карту. Установлено, что мужчина действительно работал механиком, но совершенно в другой школе и даже в другом населенном пункте, - рассказала Рудник.

В зависимости от роли каждого, фигуранты уголовного дела были осуждены за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате, совершенной лицом с использованием своего служебного положения).

Фото из архива V102.RU