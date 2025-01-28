150 кг сомнительной свинины обнаружили в Волгоградской области





Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в Волгоградской области 150 кг сметаны, которую произвели из неизвестного сырья. Как сообщили V102.RU в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, нарушение ветеринарного законодательства допустил индивидуальный предприниматель, который пытался выпустить в оборот свинину сомнительного качества.

- Установлено, что уполномоченным лицом на площадке предпринимателя оформлен производственный сертификат на 150 кг свинины на кости «охлажденной» без указания сырья, из которого была выработана продукция и без ветеринарно-санитарной экспертизы, - сообщили в ведомстве.

Уполномоченное лицо предупреждено о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства. Производственный сертификат аннулирован.