Телеком

«Ростелеком» подключает к цифровому видеонаблюдению сеть аптек Волгограда

Телеком 17.01.2025 16:11 Реклама
0
17.01.2025 16:11 Реклама


«Ростелеком» начал подключать к умному видеонаблюдению торгово-розничную сеть «Аптека социальных цен» в Волгограде. Специалисты провайдера уже выполнили монтаж и настройку шести видеокамер в трех аптеках клиента. Устройства фиксируют обстановку внутри торговых помещений и круглосуточно анализируют происходящее. В ближайшее время сервис «Видеонаблюдение для бизнеса» от «Ростелекома» заработает во всех 12 торговых точках аптечной сети. 
Дмитрий Бабичев, директор ООО «Аптека социальных цен»:
— Преимущества видеонаблюдения для безопасного и внимательного обслуживания очевидны, а цифровые технологии делают этот процесс более экономным, удобным, мобильным. Для хранения данных дополнительное оборудование не требуется, все загружается в облако. Записи доступны удаленно на любом подключенном к сервису компьютере, планшете или телефоне. Более того, трансляцию видеокамер можно настроить таким образом, что, если в зоне «особого внимания» перекрыт обзор или возникла подозрительная ситуация, сразу же придет онлайн-оповещение.
«Видеонаблюдение для бизнеса» — готовое предложение от «Ростелекома» под ключ. В стоимость сервиса включены видеокамеры, их монтаж и настройка, онлайн-аналитика и хранение видео. «Ростелеком» предоставляет двухлетнюю гарантию на работу оборудования, а при возникновении неполадок готов выполнить бесплатный ремонт или замену видеокамер. При этом сервис «Видеонаблюдение для бизнеса» интегрируется с любым интернет-провайдером. В работе используются только сертифицированные устройства от ведущих производителей, с которыми «Ростелеком» сотрудничает напрямую. 
Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами   Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»:
— Для разных видов бизнеса видеонаблюдение имеет свои нюансы, но наш сервис помогает реализовать любую задачу клиента. У «Аптеки социальных цен» много точек обслуживания, поэтому мы предложили установить именно облачное решение, а не локальное. Поясню, почему. Торговые залы рассредоточены. Как увидеть, что происходит в аптеке на другом конце города? Наш сервис позволяет сделать это за секунды, потому что данные с камер видеонаблюдения поступают в единую облачную платформу в реальном режиме времени.
«Видеонаблюдение для бизнеса» от «Ростелекома» остается одним из самых востребованных сервисов среди предпринимателей Волгоградской области. Только в 2024 году инженеры провайдера установили и подключили более 1,5 тыс. видеокамер на объектах малого и среднего бизнеса в регионе. 
Уточнить информацию или оставить заявку на подключение сервисов «Ростелекома» для корпоративных клиентов в Волгоградской области можно по номеру 8 800 200 3000 и на сайте компании.
Фото из архива V102.RU
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
17.01.2025 11:15 Реклама
Телеком 17.01.2025 11:15 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.01.2025 12:41 Реклама
Телеком 16.01.2025 12:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.12.2024 13:20 Реклама
Телеком 28.12.2024 13:20 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.12.2024 17:03 Реклама
Телеком 25.12.2024 17:03 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.12.2024 12:28 Реклама
Телеком 25.12.2024 12:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.12.2024 17:35 Реклама
Телеком 20.12.2024 17:35 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.12.2024 16:56 Реклама
Телеком 20.12.2024 16:56 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.12.2024 17:25 Реклама
Телеком 18.12.2024 17:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.12.2024 12:05 Реклама
Телеком 18.12.2024 12:05 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.12.2024 16:57 Реклама
Телеком 13.12.2024 16:57 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.12.2024 10:39 Реклама
Телеком 12.12.2024 10:39 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.12.2024 09:29 Реклама
Телеком 11.12.2024 09:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.12.2024 17:00 Реклама
Телеком 09.12.2024 17:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.12.2024 11:47 Реклама
Телеком 07.12.2024 11:47 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.12.2024 17:55 Реклама
Телеком 06.12.2024 17:55 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:06
Увидеть пойму и Мамаев курган: в Волгограде установят самое высокое в России вантовое колесо обозренияСмотреть фотографииCмотреть видео
18:04
Власти пообещали переселенцам маршрутку и дорогу на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
17:13
Две сотни человек эвакуировали из «ЦУМа» под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:07
Бастрыкин заочно оспорил решение прокуратуры по делу о продлении СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:31
Губернатора Бочарова заметили гуляющим в ЦПКиОСмотреть фотографии
16:22
В Волжском увековечили память бойца «Бессмертного Сталинграда» Владимира МосиенкоСмотреть фотографии
16:11
«Ростелеком» подключает к цифровому видеонаблюдению сеть аптек ВолгоградаСмотреть фотографии
15:38
Суд избрал меру пресечения волгоградцу, спалившему от досады три фургонаСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде оперативно восстановили водоснабжение на ул. УдмуртскойСмотреть фотографии
14:35
Как на дрожжах: учёных РАН встревожил стремительный рост пятен на СолнцеСмотреть фотографии
14:19
Суд в Волгограде лишил прав скрывшегося с места ДТП на BMW Александра ПакаСмотреть фотографии
13:52
В ГД предложили облегчить вступление в наследство для семей погибших в СВОСмотреть фотографии
13:49
Умер экс-глава и почетный гражданин Фроловского района Сергей ТимошенкоСмотреть фотографии
13:34
Несовместимо с жизнью: умер волгоградец, пострадавший в ДТП с фуройСмотреть фотографии
13:25
Пассажиру «МАЗа» оторвало ногу в ДТП на Второй продольной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:18
В Волгограде на СХИ ассенизатор протаранил фуру «Магнит»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:35
Девушка разбилась при падении с высоты на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
12:02
Волгоградский РПН не нашел вирусов в крещенских купеляхСмотреть фотографии
11:52
Суд приговорил экс-мэра Котово Лесниченко к 3 годам и 8 месяцам в колонииСмотреть фотографии
11:41
Под Волгоградом спасатели три часа тушили пожар в частном сектореСмотреть фотографии
10:59
В Волжском засняли столкновение Hyundai Solaris и Daewoo Matiz на пр. ЛенинаСмотреть фотографии
10:54
В Волгоградской области обнаружили 200 кг сомнительного творогаСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде грудничок и подросток пострадали в столкновении легковушекСмотреть фотографииCмотреть видео
10:22
Росводресурсы из-за аномального тепла сохранили экономные сбросы на Волжской ГЭССмотреть фотографии
10:11
Путин призвал на военные сборы запасников в 2025 годуСмотреть фотографии
10:10
В Камышине разыскивают водителя, сбившего 60-летнюю женщинуСмотреть фотографии
09:58
Банкам разрешат оформлять на россиян кредиты по видео-конференц-связиСмотреть фотографии
09:46
Президент России назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:37
Бочаров провел заседание инвесткомитета Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:01
До +2 градусов прогнозируют в Волгоградской области в Крещенскую ночьСмотреть фотографии
 