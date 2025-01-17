«Ростелеком» подключает к цифровому видеонаблюдению сеть аптек Волгограда





«Ростелеком» начал подключать к умному видеонаблюдению торгово-розничную сеть «Аптека социальных цен» в Волгограде. Специалисты провайдера уже выполнили монтаж и настройку шести видеокамер в трех аптеках клиента. Устройства фиксируют обстановку внутри торговых помещений и круглосуточно анализируют происходящее. В ближайшее время сервис «Видеонаблюдение для бизнеса» от «Ростелекома» заработает во всех 12 торговых точках аптечной сети.

Дмитрий Бабичев, директор ООО «Аптека социальных цен»:

— Преимущества видеонаблюдения для безопасного и внимательного обслуживания очевидны, а цифровые технологии делают этот процесс более экономным, удобным, мобильным. Для хранения данных дополнительное оборудование не требуется, все загружается в облако. Записи доступны удаленно на любом подключенном к сервису компьютере, планшете или телефоне. Более того, трансляцию видеокамер можно настроить таким образом, что, если в зоне «особого внимания» перекрыт обзор или возникла подозрительная ситуация, сразу же придет онлайн-оповещение.

«Видеонаблюдение для бизнеса» — готовое предложение от «Ростелекома» под ключ. В стоимость сервиса включены видеокамеры, их монтаж и настройка, онлайн-аналитика и хранение видео. «Ростелеком» предоставляет двухлетнюю гарантию на работу оборудования, а при возникновении неполадок готов выполнить бесплатный ремонт или замену видеокамер. При этом сервис «Видеонаблюдение для бизнеса» интегрируется с любым интернет-провайдером. В работе используются только сертифицированные устройства от ведущих производителей, с которыми «Ростелеком» сотрудничает напрямую.

Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»:

— Для разных видов бизнеса видеонаблюдение имеет свои нюансы, но наш сервис помогает реализовать любую задачу клиента. У «Аптеки социальных цен» много точек обслуживания, поэтому мы предложили установить именно облачное решение, а не локальное. Поясню, почему. Торговые залы рассредоточены. Как увидеть, что происходит в аптеке на другом конце города? Наш сервис позволяет сделать это за секунды, потому что данные с камер видеонаблюдения поступают в единую облачную платформу в реальном режиме времени.

«Видеонаблюдение для бизнеса» от «Ростелекома» остается одним из самых востребованных сервисов среди предпринимателей Волгоградской области. Только в 2024 году инженеры провайдера установили и подключили более 1,5 тыс. видеокамер на объектах малого и среднего бизнеса в регионе.

сайте Уточнить информацию или оставить заявку на подключение сервисов «Ростелекома» для корпоративных клиентов в Волгоградской области можно по номеру 8 800 200 3000 и накомпании.

Фото из архива V102.RU

Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388