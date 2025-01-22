В Урюпинске простятся с погибшим на СВО Евгением Марусиком

Общество 22.01.2025 16:33
0
22.01.2025 16:33
Завтра, 23 января, урюпинцы проводят в последний путь рядового Евгения Марусика, погибшего на СВО. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, Евгений добровольно заключил контракт и отправился в зону СВО защищать интересы России. Он воевал на одном из самых сложных направлений в Донецкой Народной Республике и погиб 14 октября 2024 года при выполнении боевых задач. Воину было 29 лет. У него осталась мать. Его похоронят на кладбище в хуторе Попов.
Коллаж V102.RU
В Волгограде открылся первый в регионе центр помощи бывшим заключенным22.01.2025 17:16
Общество 22.01.2025 17:16
В Волгограде сбежавших из дома детей нашли в ТЦ «Мармелад»22.01.2025 15:50
Общество 22.01.2025 15:50
Под Волгоградом простятся с бойцом с позывным «Барс»22.01.2025 15:37
Общество 22.01.2025 15:37
Бойца СВО из Волгоградской области наградили медалью Жукова22.01.2025 15:17
Общество 22.01.2025 15:17
Совет молодёжи ЕвроХим-ВолгаКалия посетил первооткрывателя Гремячинского месторождения22.01.2025 14:31 Реклама
Общество 22.01.2025 14:31 Реклама
В Волгоградской области под поезда попали шесть человек22.01.2025 13:59
Общество 22.01.2025 13:59
Яндекс: в феврале в Волгоград приедет вдвое больше туристов, чем год назад22.01.2025 13:55
Общество 22.01.2025 13:55
Ещё 50 мотоциклов от жителей региона передали волгоградским бойцам22.01.2025 13:14
Общество 22.01.2025 13:14
В Камышине семьям героев СВО передали ордена Мужества22.01.2025 13:05
Общество 22.01.2025 13:05
Под Волгоградом нашли 16-летнюю беглянку со стажем22.01.2025 12:02
Общество 22.01.2025 12:02
Здание Минобороны в Волгограде огородили фанерой22.01.2025 11:50
Общество 22.01.2025 11:50
Волгоградский ученый предупредил о последствиях теплого января22.01.2025 11:00
Общество 22.01.2025 11:00
«Это какой-то рок»: под Волгоградом участник СВО скончался во время отпуска22.01.2025 10:40
Общество 22.01.2025 10:40
Волгоградцы в феврале получат квитанции за капремонт по новым тарифам22.01.2025 10:33
Общество 22.01.2025 10:33
В Волгограде мемориалу на Аллее Героев возвращают исторический гранит22.01.2025 10:30
Общество 22.01.2025 10:30